Scoppia una zuffa tra richiedenti asilo

Lite nel centro di accoglienza di Casalpusterlengo, arrivano i carabinieri e si calmano gli animi. Nella notte tra domenica e ieri i militari della compagnia di Codogno sono intervenuti all’ex Hotel Fiesta di Casalpusterlengo, che oggi è trasformato in un centro accoglienza, per placare gli animi tra alcuni ospiti che si sono messi a litigare tra loro. La chiamata è arrivata dal personale, che ha così evitato il peggiorare della situazione. Si è infatti accesa una animata discussione tra alcuni uomini ma, al momento, non sono stati presi provvedimenti, perché l’allarme è presto rientrato. La discussione, che per fortuna non ha causato gravi conseguenze, si sarebbe accesa per futili motivi dovuti alla convivenza in struttura e non meglio precisati. Ma sono ancora in corso approfondimenti per vederci chiaro.

P.A.