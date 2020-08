Cervignano (Lodi), 9 agosto 2020 - I carabinieri della compagnia di Lodi stanno cercando l'uomo che questa mattina, 9 agosto 2020, ha deubato una signora anziana di Cervignano D'Adda.

La signora stava camminando per strada e si trovava nella centrale Via Roma, quando è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato dal collo, strattonandola, una catenina d'oro. Quindi è fuggito. La signora, che ha perso l'equilibrio e accusato un grande spavento, per fortuna non si è però ferita gravemente.

Ha comunque avuto bisogno di una visita all'ospedale Maggiore di Lodi ed dopo essere stata soccorsa da un equipaggio della Croce rossa e accompagnata in ambulanza. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il ladro. Tutto nella speranza di metterlo davanti alle proprie responsabilità e di recuperare il bottino. Chiunque avesse notato particolari in merito all'indagine è pregato di segnalarlo al 112 per agevolare la risoluzione del caso.