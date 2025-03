Sale l’utile di Newlat: "Siamo solidi. Guardiamo al futuro pieni di fiducia"

Newlat, il gruppo che controlla anche il marchio Polenghi Lombardo, ha chiuso il 2024 con ricavi per 2,77 miliardi di euro e con un utile netto salito da 135,1 a 142,3 milioni di euro. Il risultato operativo (ebit) è salito da 176,7 a 194,5 milioni, e l’indebitamento netto è migliorato dai 437,4 milioni del 2023 a 346 milioni a fine 2024 per effetto della generazione di cassa dall’attività operativa e dal miglioramento del capitale circolante del gruppo Princes. I risultati sono stati resi noti ieri.

"Dati che mostrano la solidità del nostro gruppo, che ha saputo generare valore anche in un contesto macroeconomico caratterizzato da pressioni deflazionistiche sui prezzi, raggiungendo a fine 2024 un fatturato combined di 2,8 miliardi di euro –, ha dichiarato il presidente Angelo Mastrolia –. L’integrazione con Princes procede con grande efficacia e i primi benefici derivanti dalle sinergie, in particolare sul fronte produttivo e commerciale, si stanno già traducendo in un tangibile miglioramento del capitale circolante di Princes e in un incremento della marginalità operativa. Guardiamo al futuro con fiducia".

Confermato l’interesse per l’acquisizione di Plasmon.