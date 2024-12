Lodi, una sala immersiva in Pediatria: “Riduciamo lo stress dei bambini”

Lodi – Una sala immersiva, ossia un ambiente fisico in cui il virtuale entra in scena grazie a sensori e videoproiezioni, è stata inaugurata sabato pomeriggio, all’ospedale di Lodi. Si trova, per l’esattezza nella Pediatria, al quinto piano.

L’allestimento della nuova area è stato realizzato grazie al contributo dell’associazione ‘Sara Angela Boffi. L’angelo dei bambini’. Il sostegno dell’associazione è stato decisivo anche per l’acquisizione e il montaggio di una postazione per la Playstation, collocata nello spazio giochi del reparto. La direttrice della struttura, Roberta Giacchero, insieme a tutta la direzione strategica dell’Asst, ha ringraziato molto l’associazione che, come è noto, è animata da Laura Soldi e Paolino Boffi che l’hanno creata in memoria della figlia Sara Angela, scomparsa ad appena cinque anni il 17 agosto 2022, dopo aver combattuto “come una leonessa” contro un tumore raro.

La donazione dell’associazione consente alla Pediatria un salto di qualità in fatto di accoglienza dei piccoli pazienti. La stanza immersiva ospiterà un ambulatorio ecografico per esami, in particolare, al cuore, all’encefalo, all’addome. “Per i bambini – spiega la primaria - sarà come essere in un acquario attraversato da flussi di suoni, colori, immagini e disegni in movimento, proiettati sulle pareti della stanza, con l’obiettivo di ridurgli il più possibile lo stress che comporta una ecografia, ad esempio, o la semplice visita medica”.

Insieme a Laura e Paolino Boffi, comico e animatore tv, erano presenti all’inaugurazione anche alcuni colleghi dell’artista (tra essi, Valentina Persia, Claudio Lauretta e Filippo Caccamo). In Pediatria nel 2023 si sono registrati 12mila accessi in Pronto soccorso, oltre 8.135 prestazioni ambulatoriali; quasi 1.870 ricoveri e 8.370 giornate di degenza.