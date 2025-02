Lodi, il comandante del reparto operativo dei carabinieri Rosario Giacometti è diventato colonnello

Lodi, 25 febbraio 2025 – Il tenente colonnello Rosario Giacometti, in forze al comando provinciale dei carabinieri di Lodi, è stato promosso al grado di colonnello. Si tratta dell’attuale comandante del reparto operativo di Lodi e che, nel territorio, è sempre stato piuttosto apprezzato per la professionalità e la capacità, nonostante gli importanti incarichi, di rimanere sempre umile, rispettoso, cordiale e vicino alla gente. Il colonnello Giacometti è arrivato in provincia di Lodi alla fine del 2011, con il grado di capitano. All’epoca era comandante della compagnia carabinieri di Codogno.

Nell’anno 2017, con il grado di maggiore, ha assunto il comando del reparto operativo di Lodi, che regge ancora attualmente. La promozione al grado superiore, per l’ufficiale, è arrivata il 21 febbraio 2025 e il 25 febbraio 2025 il colonnello Giacometti ha quindi potuto condividere un momento conviviale con i carabinieri e comandanti della Provincia di Lodi. A fare gli onori di casa, c’era il comandante provinciale dei carabinieri di Lodi, colonnello Alberto Cicognani, che ha colto l’occasione per ringraziare Giacometti per l’operato e la disponibilità che ha sempre dato, nell’assolvere i propri compiti.