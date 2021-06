Lodi, 30 giugno 2021 - Dopo la rissa tra extracomunitari all’esterno del dormitorio di Lodi e il successivo incendio di materassi nel parcheggio vicino, il sindaco di Lodi Sara Casanova ha incontrato il prefetto di Lodi Giuseppe Montella. “Dopo i fatti, ho richiesto un incontro urgente al prefetto per ripristinare le condizioni di sicurezza del parcheggio e dell’area dell’Ex Macello e definire una linea di intervento condivisa che ci permetta di presidiare più efficacemente la zona. Tutto per evitare che si ripetano episodi simili - chiarisce la prima cittadina, ricevuta dall’autorità a pochissime ore dall’accaduto - . La priorità è tutelare i cittadini che frequentano il parcheggio e risiedono nella zona, insieme agli operatori e agli utenti dell’asilo notturno e del rifugio per gatti”.

E durante il tavolo sono già state decise le prime mosse. “Le iniziative immediate che intraprenderemo, in accordo con il prefetto, saranno la completa pulizia dell’area e l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine e della Polizia Locale- anticipa Casanova -. Stiamo anche valutando la possibilità di installare alcune telecamere per la videosorveglianza dell’area di sosta, che sarà presto interessata da un intervento di riqualificazione”. Massima attenzione anche ai senzatetto:”I Servizi sociali del Comune di Lodi monitorano da tempo i casi estremamente complessi delle persone che vivono e dormono all’esterno del dormitorio di via Vecchio Bersaglio. Un lavoro coordinato con tutti i servizi di accoglienza e della grave emarginazione, che proseguirà anche in collaborazione con le forze dell’ordine”.