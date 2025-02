Regole anti malamovida: "Un debutto positivo"

Primo week-end trascorso con le nuove regole inserite nell’ordinanza anti malamovida messe nero su bianco dal sindaco Elia Delmiglio. Secondo il provvedimento restrittivo, i bar possono restare aperti fino al massimo alle due di notte nel fine settimana a condizione che vi sia un servizio di sicurezza in base al numero di avventori: altrimenti la serrata è fissata all’una. Inoltre, proprio dall’una di notte, gli esercizi pubblici potranno servire alcolici solo a persone sedute ai tavoli o al bancone dei bar e non potranno dunque gironzolare per strada con i bicchieri e lattine in mano. Infine, dalle 22 alle sei del mattino vietati vendita e consumo per asporto di bevande alcoliche. "Il primo fine settimana è andato bene. C’era molto ordine nella zona centrale della città e sicuramente la presenza di Polizia Locale, Guardia di Finanza e carabinieri ha garantito che tutto filasse liscio – sottolinea il primo cittadino –. Siamo quindi soddisfatti come amministrazione e consapevoli che sia stata la cosa giusta da fare. Certo, non bisogna abbassare la guardia". M.B.