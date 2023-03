Razzia nel bar paninoteca, nel mirino prodotti e cambiamonete

Raid notturno tra lunedì e martedì al caffè Aiardi, che si affaccia su via della Pace alla frazione casalina di Zorlesco: solo ieri, attorno alle 8, i titolari si sono accorti del raid subìto aprendo l’attività e notando chiari segni del passaggio dei componenti della gang. Non hanno potuto far altro che allertare i carabinieri, poi giunti sul posto per il sopralluogo. E’ il secondo blitz in pochi mesi al bar paninoteca: i soliti ignoti hanno forzato probabilmente una finestra, ed hanno effettuato la razzia. Si sono “concentrati“ soprattutto sui prodotti conservati nel magazzino: hanno preso il volo prosecco, birra e caffè. I ladri ne hanno razziato diversi “cartoni“ per un totale di decine di confezioni. I malviventi hanno forzato anche un cambiamonete per cercare di rubare monete e banconote, ma servirà il gestore della “macchinetta“ eroga-soldi per capire se c’è stato un prelievo e di che ammontare. Il precedente raid aveva avuto genesi e conseguenze pressochè identiche. M.B.