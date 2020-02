Somaglia, 25 febbraio 2020 - Rana “coraggiosa” sfida il Coronavirus e depone le sue rare uova nella zona rossa. La bella notizia, tra allarmismo e difficoltà quotidiane dovute al Coronavirus, arriva da Somaglia, comune della cintura rossa. La riserva naturale Monticchie ha infatti comunicato che la Rana latastei, anfibio inserito nella lista rossa delle specie in via di estinzione, ha iniziato a deporre le sue uova nella Riserva Naturale Monticchie per l'annata 2020. “Nonostante questi momenti difficili, una notizia positiva c'è-spiegano dall’Oasi-La Rana latastei, è fortemente minacciata, causa la rarefazione e la scomparsa delle zone umide, habitat dove principalmente stanzia e si riproduce. Ma nel Basso Lodogiano si è trovata a suo agio”. “Tra un paio di settimane le uova si schiuderanno, portando alla luce una nuova generazione di girini che si svilupperà nelle acque della nostra riserva fino al mese di giugno” anticipano soddisfatti da Somaglia.

