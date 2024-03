Radiologia potenziata. Aumentano i pazienti assistiti ogni settimana

L’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi ha riorganizzato e potenziato la Radiologia di Casalpusterlengo. La novità entrerà in vigore da lunedì, 18 marzo, quando l’attività radiologica rivolta agli utenti esterni del presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, sarà riorganizzata e potenziata con l’introduzione della possibilità di effettuare anche gli esami ecografici. "Nello specifico, l’esecuzione di TAC e radiografie sarà articolata su due giorni a settimana (lunedì e giovedì), senza ridurre il numero di esami complessivi settimanali per tipologia, mentre il martedì e il giovedì saranno effettuate le ecografie – chiarisce Asst –. Resta inalterato il numero di MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) eseguite nel nosocomio, anche se l’attività sarà rimodulata su 4 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì)". Invece la presenza del medico radiologo in struttura sarà assicurata per tutte le prestazioni. In questo modo saranno assistiti più pazienti settimanalmente e si amplierà il numero dei servizi. Riducendo così anche gli spostamenti dei pazienti verso le altre strutture ospedaliere del territorio e i tempi di attesa. P.A.