Quasi 300 multe per eccesso di velocità in una settimana

Sono 2.111 le multe per eccesso di velocità comminate dalla Polstrada in una settimana in Lombardia, con 74 patenti ritirate subito e oltre 1.900 contestazioni inviate a domicilio per la conciliazione. Di queste, 292 sanzioni, sempre per eccesso di velocità, sono state registrate sulle strade della nostra provincia. Si è conclusa la settimana di controlli organizzata da Roadpol European Roads Policing International – la rete di cooperazione tra le Polizie stradali nata sotto l’egida dell’Unione europea – che ha evidenziato numeri ancora troppo elevati di guidatori che non rispettano i limiti.

Ormai famosi i tre automobilisti che sono passati davanti alla telecamera dell’autovelox a 253, 210 e 209 chilometri all’ora. Ma ce ne sono stati altri 2.108 che, pur a velocità ben più modeste, hanno superato il limite e sono incappati in una multa.

Autovelox e telelaser hanno trovato spesso automobilisti avventati. A 1.900 sta per arrivare una multa più o meno salata, dipende dalla velocità riscontrata. "Abbiamo messo in moto 501 pattuglie della Polstrada in tutta la Lombardia – sottolinea Federica Deledda, comandante della Polizia stradale della provincia di Cremona – ed effettuato in una settimana 2.282 controlli in 458 punti differenti. Le patenti sequestrate sul posto sono state 74, per le altre 1.900 contravvenzioni si verificherà. I punti patente tolti sono stati 5.549".

P.G.R.