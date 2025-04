Primaria finita in ammollo. Tutte le classi rientrano nel plesso

Da domani tutte le tredici classi del plesso della primaria “Andena” faranno ritorno nella loro sede di appartenenza. Lo ha comunicato ieri mattina il sindaco Elia Delmiglio il quale ha contestualmente ribadito come, nel contempo, verrà ripristinata l’organizzazione oraria in vigore prima della situazione di emergenza, scoppiata a inizio marzo scorso quando, in seguito ad un guasto in un servizio igienico, la scuola era stata completamente chiusa per le prime operazioni di ripristino. Poi le classi erano state costrette a trasferirsi in altri plessi o ad essere ospiti dei frati Cappuccini. Alcune classi poi erano rientrate nella struttura mentre per gli altri piccoli studenti l’attesa si era protratta. Con il rientro di tutti gli alunni, si fugano anche gli ultimi dubbi circa il possibile dilazionamento di tempi di ritorno alla normalità. Anche i servizi di pedibus, trasporto scolastico, mensa e pre e post scuola, riprenderanno regolarmente. M.B.