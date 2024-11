Ponte danneggiato. Al via la riparazione

Decolla domani il cantiere per sistemare i danni lungo la pista pedonale del ponte Napoleone Bonaparte, via X Maggio. Presenti oramai da qualche mese, si tratta di pezzi di strada che rompendosi si sono alzati, formando piccoli dossi nell’asfalto, alti anche 5/10 centimentri, pericolosi perché, se non visti, è facile inciamparci. I lavori sono stati assegnati alla ditta Tonani di Segugnago e il costo per il Broletto è di circa 34mila euro. Da domani e fino al termine dei lavori, vi saranno limitazioni di transito lungo i percorsi ciclopedonali del ponte: i pedoni dovranno camminare solo sul lato del ponte in cui non c’è il cantiere. Prima sulla passerella nord (sulla destra per chi si dirige verso il centro della città) e poi su quella sud saranno tolte le griglie metalliche sotto all’asfalto per riposizionarne di dimensione maggiorate, rifacendo poi il manto bituminoso sovrastante.

L.P.