Pioggia di contributi sul territorio. Il santuario con “l’acqua miracolosa“ può tornare all’antico splendore

Fondazione Cariplo, attraverso il Bando Emblematici provinciali, promosso con la Fondazione Comunitaria di Lodi, mette 400mila euro a disposizione del Lodigiano per quattro progetti. Si va dal sociale alla cultura. “Vis a Vis“ (con contributo di 86.500 euro), punta a favorire l’inclusione in due quartieri di Lodi complessi, Martinetta e Torretta, dove la presenza multietnica è particolarmente significativa. Il secondo, chiamato “Oltre, dall’inclusione verso amicizia e relazione“ (con contributo di 120mila euro), si rivolge ai giovani con autismo e vuole creare uno spazio dove possano vivere e approfondire le loro competenze per una vita adulta più serena. Saranno poi finanziati (con 80mila euro) i lavori di messa in sicurezza del santuario Madonna della Fontana di Camairago, inaccessibile dal luglio 2022 a causa dell’abbassamento della falda, probabilmente dovuta alla siccità primaverile-estiva di quell’anno. Prima della chiusura, la cappella era meta di pellegrinaggio perché caratterizzata dalla presenza di una fonte di acqua sorgiva, ritenuta miracolosa. Infine sarà sostenuto (con 110mila e 900 euro) il progetto “Under the skin“, che prevede di analizzare i numerosi reperti appartenenti alla collezione anatomica Paolo Gorini, che devono ancora essere studiati e restaurati prima di essere esposti. "Ringraziamo Fondazione Cariplo per avere ancora una volta tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Fondazione Comunitaria in merito alle scelte delle iniziative da sostenere – dice il presidente Mauro Parazzi –. Questi progetti incidono sui principali ambiti di riferimento su cui in questi anni la Fondazione Comunitaria si è focalizzata di più: sociale, arte e cultura".