Pensionato derubato dell'orologio a Castiglione d'Adda: 78enne vittima di truffatrice

Cerca l’abbraccio, ma gli sfila l’orologio. Un 78enne ieri, attorno alle 13, è rimasto vittima di una truffatrice che è andata a segno mentre l’uomo camminava per strada all’altezza di via Garibaldi a Castiglione d’Adda. La donna ha adocchiato la vittima e l’ha avvicinata mostrandosi gentile e premurosa: ma tutto era finalizzato a sottrargli l’orologio al polso con destrezza e così purtroppo è stato. Subito dopo il blitz, la ladra se l’è svignata mentre l’anziano solo dopo alcuni secondi si è accorto del furto subìto. Non ci sarebbero nè testimoni nè telecamere a disposizione dei carabinieri che si sono subito messi alla caccia della colpevole. Il raid di ieri sembra la fotocopia di quello avvenuto nei giorni scorsi a Codogno tra via Zoncada e via Garibaldi quando una donna ha sottratto un cronografo ad un pensionato di 76 anni. M.B.