Paura nel canile Azzannati da un pitbull Feriti due volontari

di Pier Giorgio Ruggeri

"Un episodio incredibile, che non ci saremmo mai aspettati da questo cane. Per fortuna i due volontari adesso stanno bene e le ferite riportate non sono preoccupanti". Lo riferisce la veterinaria Elena Castelli, responsabile del canile intercomunale di Vaiano Cremasco, dove ieri mattina poco dopo le 8.30 due operatori volontari sono stati azzannati da un pitbull di quattro anni che da parecchio tempo è ospite del canile e che conosce molto bene tutti gli operatori e che a sua volta è ben conosciuto da tutti. "Come tutte le mattine - riferisce la veterinaria - siamo andati a prendere i cani per portarli a fare una passeggiata. Quando siamo entrati nel recinto di questo cane che conosciamo molto bene perché purtroppo è nostro ospite da quando era appena diventato adulto, abbiamo visto che mostrava una certa ritrosia a mettere il guinzaglio. Ma non abbiamo fatto in tempo a capire che cosa stesse succedendo e il cane si è aizzato contro i due volontari, azzannandoli".

La scena è stata terribile. Uno dei due operatori è finito a terra e l’altro ha cercato di difenderlo: quello a terra ha riportato graffi all’addome, mentre il secondo è stato azzannato alle braccia. "Sono intervenuta subito anch’io – riprende la veterinaria – cercando di fermare il cane, prendendolo da dietro e trascinandolo lontano dai due volontari. Ce l’abbiamo fatta, ma ormai queste due persone avevano riportato dei morsi con ferite significative, quindi abbiamo chiamato il 112". Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta d’Adda e i volontari si sono presi cura dei due feriti, dapprima stabilizzandoli e poi portandoli al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema. Mentre per la persona di 65 anni graffiata all’addome è stata sufficiente una medicazione rapida, per il 45enne morsicato alle braccia l’intervento è stato più complesso. Fortunatamente i medici non hanno dovuto applicare punti di sutura. Entrambi gli operatori sono stati poi dimessi. "Abbiamo il canile pieno di cani di grossa taglia: pitbull, dogo argentini, rottweiler – conclude la veterinaria –. Invito a non acquistare questi cani se non si è più che convinti di tenerli per sempre. Si tenga sempre conto che si tratta di cani impegnativi che necessitano di cure e di attenzioni. Non acquistateli a cuor leggero: il canile è pieno di queste razze".