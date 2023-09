Parco Berlusconi a Casalpusterlengo: un tributo all'ex premier

Un parco pubblico dedicato a Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno scorso. Sono passati circa tre mesi dalla morte dell’ex premier e l’amministrazione comunale di Casalpusterlengo ha votato, alcuni giorni fa, una delibera per intitolargli un’oasi verde: si tratta dell’area ubicata in via Morandi all’interno del quartiere Ducatona. Ieri, in una nota, sia la segreteria locale che quella provinciale di Forza Italia hanno espresso la propria soddisfazione per l’atto amministrativo dell’esecutivo del sindaco Elia Delmiglio (nella foto). "Si tratta di un giusto tributo al fondatore del centrodestra e punto di riferimento italiano del Partito Popolare Europeo - hanno ribadito i rappresentanti forzisti - siamo fieri che anche Casalpusterlengo abbia riconosciuto i meriti di Berlusconi nell’impresa, nello sport e nella politica nazionale e internazionale".

Si tratta del primo atto di un comune nella provincia di Lodi a ricordo del leader politico. Non è escluso che prossimamente si procederà ad un formale momento di posa della targa. L’intitolazione scatenerà probabilmente prese di posizione contrastanti da chi invece gli riconosce pochi meriti e tanti scandali anche di natura giudiziaria, ma da Forza Italia sono sicuri. "Si tratta un gesto che trascende l’appartenenza partitica, nel ricordo di un grande uomo che ha scritto una parte della storia d’Italia in ogni ambito in cui ha operato. Ci auguriamo che l’iniziativa rappresenti un esempio da concretizzare anche in altri comuni".

M.B.