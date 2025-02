Omaggio a Teresa e Trifone. In mostra i loro dipinti

Una mostra, a Milano, per rendere omaggio alla memoria di Teresa Costanza e Trifone Ragone, vittime di un brutale omicidio avvenuto a Pordenone la sera del 17 marzo 2015. L’esposizione, intitolata “Nella bellezza dell’Arte: l’eternità”, è stata organizzata al Mas - Museo d’Arte e Scienza di Milano e celebra l’amore e la passione comune per la pittura, con una selezione di opere realizzate da Teresa e Trifone, unitamente a dipinti della stessa madre di Teresa, Carmelina Parello, pittrice originaria di Zelo Buon Persico, che attraverso l’arte ha trasformato il dolore in un messaggio di amore e memoria. Il Comune di Zelo, dove la famiglia Costanza risiede tuttora, ha concesso il patrocinio. "La tragedia di Teresa e Trifone è una ferita che non si rimargina, un evento che ha scosso profondamente le nostre coscienze – afferma il sindaco Angelo Madonini –. Come istituzioni, abbiamo il dovere di tenere viva la memoria di queste giovani vite spezzate. La mostra è un atto d’amore e un forte messaggio contro ogni forma di violenza".

Curata dalla storica e critica d’arte Francesca Callipari, l’esposizione è stata fortemente voluta dalla famiglia Costanza, in occasione di quello che sarebbe stato il 40° compleanno di Teresa e a dieci anni dalla sua scomparsa. Sono presenti anche un dipinto eseguito dalla madre di Trifone, Eleonora Ferrante e i lavori della pittrice austriaca recentemente scomparsa, Waltraud Maria Theresia Riedmann in Zaghet. Ad esse si affiancano le creazioni di dieci artisti contemporanei, configurando un grande “abbraccio artistico”, un messaggio di sensibilizzazione e di lotta contro la violenza. "Siamo profondamente grati per la partecipazione calorosa e sentita di così tante persone all’inaugurazione di sabato scorso - dicono Rosario e Carmelina Parello, genitori di Teresa –, è stata una serata ricca di emozioni, con l’organizzazione della bravissima Francesca Callipari. Grazie alla sua professionalità, è riuscita a trasformare un momento di grande tristezza in una serata emozionante, che ci ha fatto sentire vicine le meravigliose anime di Teresa e Trifone".