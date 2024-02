Nebbia fitta causa tamponamento su tangenziale Crema: due feriti non gravi

La nebbia fitta è la causa del tamponamento sulla tangenziale di Crema che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti e la conseguente interruzione della strada. Il bilancio è di due feriti non gravi. Il tamponamento è avvenuto ieri mattina poco prima delle 10, con direzione Ca’ delle Mosche. I mezzi coinvolti sono un camion Iveco alla cui guida c’era un 53enne, uno Scania condotto da un 58enne e un Volvo con al volante un 63enne. Sul posto sono arrivate due ambulanze a l’automedica, oltre a una pattuglia dei carabinieri e una del commissariato che hanno chiuso la tangenziale al traffico per oltre un’ora.

In ospedale sono finiti il 58enne, trasferito al Pronto soccorso di Crema dove è stato ricoverato in codice giallo e il 63enne, che invece è stato trasportato all’ospedale di Cremona, anche lui ricoverato in codice giallo. Illeso il terzo camionista.

Poco prima, intorno alle 9, c’era già stato un altro tamponamento tra tre auto lungo la bretella dell’ex Statale 591, nel tratto in territorio di Crema, in prossimità della rotonda con la Provinciale Serenissima. Coinvolti una 56enne cremasca al volante di una Suzuki, un 65enne cremasco che guidava una Fiat e una 64enne residente fuori provincia a bordo di una Volkswagen. I feriti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti: non erano in gravi condizioni.

Ancora prima a Casalmaggiore, intorno alle 8 sempre di ieri mattina, due auto si sono scontrate con conseguenze di poco conto per i due autisti, una donna di 47 anni e una di 49, entrambe casalasche. Sul posto un’ambulanza che ha portato in ospedale le due conducenti, ricoverate in codice verde, medicate e subito dimesse.

P.G.R.