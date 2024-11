Mercato globale e disuguaglianze. Giocando s’impara

Un gioco che fa comprendere le ingiustizie nel mercato globale del mondo. Questo è “Equity“, gioco da tavolo creato dall’associazione P.A.T.T.O Odv e finanziato dalla Fondazione Comunitaria. "Questo è il risultato di 6 anni di percorsi su questi temi fatti nelle scuole – ha spiegato Giuseppe Cambiè, presidente dell’’associazione –. Ogni giocatore ha un ruolo, come capo di multinazionale, contadino, operaio e simili. Poi vi sono argomenti come cotone, cibo, tessile e altri, vi è il dado e regole strutturate per aiutare alcuni e svantaggiare altri. Giocando tutti possono vincere, ma si comprende come alcuni abbiano molta più forza di altri". Equity verrà distribuito nelle scuole e venduto agli interessati, i soldi raccolti verranno usati per altre iniziative dell’associazione.

L.P.