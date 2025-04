Market all’ex Majorca, depositata la domanda

Conto alla rovescia, a Codogno, in vista del cantiere, di demolizione prima e costruzione poi, di un nuovo punto vendita commerciale, all’interno del complesso dell’ex discoteca Majorca: la F.M. Immobiliare srl di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, ha presentato ufficialmente la domanda, allo sportello Suap del Comune, di costruzione del nuovo complesso commerciale di media struttura nel contesto dell’ambito di trasformazione dell’ex dancing, destinato ad essere raso al suolo. L’iter dunque è arrivato all’atto finale: da qui in poi, dopo la firma formale della convenzione, saranno le ruspe protagoniste. La vecchia ed iconica insegna non verrà distrutta, ma verrà staccata dalla sommità del tetto, ripulita e riposizionata in un punto del parcheggio che sorgerà a ridosso del punto vendita commerciale a marchio In’s Mercato e che, a sua volta, avrà come vicini, anche altri marchi come Arca Planet, Tigotà e Burger King. M.B.