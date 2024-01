Mappatura dei bisogni per 65.600 anziani

Il Progetto Silver sostenuto da Fondazione Cariplo e portato avanti dalla Rete del Terzo settore, con l’Ufficio di Piano capofila, sta per decollare. Nasce dalla consapevolezza che l’attuale sistema di servizi sociali e sociosanitari non risponde pienamente ai bisogni degli anziani autosufficienti. In provincia di Lodi ci sono 50.320 ultra 65enni, 19.089 dei quali vivono in solitudine. Gli over 80 sono invece 15.280, 9.474 di loro vivono da soli. L’obiettivo è raggiungere 500 anziani in tre anni. Ora sta iniziando una mappatura dei servizi, attraverso la rilevazione nei Comuni, per capire quali sono le attività già in atto e metterle a disposizione attraverso la Bacheca Digitale, una piattaforma già attiva sul sito dell’Ufficio di Piano. La seconda fase prevede l’invio di richieste d’aiuto da parte di famiglie e operatori attraverso una scheda scaricabile sulla sezione Silver del sito dell’Ufficio di Piano, che poi verrà valutata da un’équipe multidisciplinare. Infine saranno attivati i servizi. Ci saranno quelli più “leggeri“ come l’aiuto domestico, i pasti, la spesa e la prenotazione di visite mediche; e quelli sociosanitari, come il supporto psicologico e la fisioterapia nonché servizi ricreativi e di socializzazione.