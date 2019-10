Lodi, 27 ottobre 2019 - Domani, lunedì 28 ottobre, riaprono le scuole chiuse a Lodi per il maltempo della scorsa settimana. La bomba d'acqua che si era abbattutta il 21 ottobre aveva provocato allagamenti e infiltrazioni negli istituti Spezzaferri e Archinti costringendo alla chiusura. Secondo il Comune, durante la settimana in cui i locali sono rimasti inagibili sono stati completati gli interventi di manutenzione necessari per ripristinare sicurezza e pulizia.

Nelle prossime settimane è previsto un nuovo intervento alla struttura: le aule più danneggiate verranno imbiancate. Invece, da domani il servizio di 'doposcuola popolarè curato dall'associazione 'Pierrè all'interno della 'casa del Quartierè di Lodi, attualmente inagibile proprio per i danni causati dalla bomba d'acqua, sarà temporaneamente trasferito nelle aule del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di via Salvemini, sempre a Lodi.