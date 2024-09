Maltempo nel Lodigiano, continuano le emergenze per pali e alberi pericolanti

Castiglione D’Adda (Lodi), 9 settembre 2024- Ancora maltempo e ancora disagi nel Lodigiano.

Dopo i 79 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore, soprattutto per allagamenti, di settimana scorsa, dovuti a forti temporali, il maltempo del fine settimana ha di nuovo impegnato le squadre dei distaccamenti volontari di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano. Poco prima delle 20 di domenica 8 settembre 2024, a Cascina Gerra di Castiglione D’Adda, una squadra del 115 è intervenuta, con l’autopompa, per mettere in sicurezza pali pericolanti Telecom.

Emergenza anche a Sant’Angelo Lodigiano, a cascina Belfuggito, dove alle 23.40 dello stesso giorno hanno sistemato un albero pericolante a rischio caduta. Fortunatamente tutto si è risolto senza conseguenze per cose o persone. Sono oltre 100 gli interventi eseguiti da pompieri nel Lodigiano, in pochi giorni e dovuti al maltempo. Solo il 5 settembre sono state contate circa 79 emergenze nel giro di 24 ore. Gli eventi atmosferici hanno toccato quasi tutti i comuni del territorio provinciale. L’allarme è scattato per box e piani interrati allagati, strade dove rogge e fossati non ricevevano più acqua, sottopassaggi finiti a mollo, piante pericolanti etc. Paola Arensi