Maleo: auto brucia in una stazione di servizio. Vigili del fuoco all’opera

Maleo (Lodi) – Auto prende fuoco nella piazzola della pompa di benzina, paura a Maleo ma nessun ferito. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono intervenuti a Maleo, a sirene spiegate, per l’incendio di una vettura in movimento.

Il rogo

È andata a fuoco una Bmw station wagon che si trovava nell’area di sosta, con annessa pompa del carburante, di Maleo, lungo la strada provinciale 27. Quando i presenti hanno chiesto aiuto, i pompieri sono presto arrivati con una autopompa serbatoio e una autobotte e hanno aggredito la combustione, con molta acqua, per spegnerla il prima possibile. Non ci sono state quindi conseguenze per i presenti e per l’impianto che, spento il rogo, ha proseguito regolarmente la propria attività.

Conducente illeso

L’origine della combustione non è nota, ma potrebbe trattarsi di un guasto. Fortunatamente il conducente della station wagon è riuscito subito a mettersi in salvo. Ma, suo malgrado, ha dovuto guardare la propria automobile carbonizzarsi, lambito in pochi attimi dall’impietosa lingua rossa. Poi il mezzo è stato rimorchiato ed è iniziata la conta dei danni. Paola Arensi