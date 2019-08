Castiglione (Lodi), 15 agosto 2019 - Spedisce ai coinquilini mail offensive nei confronti del vicino di casa, risponderà per diffamazione. Un uomo di Bertonico, classe 1954, è finito nei guai per via di alcuni messaggi di posta elettronica. Avrebbe scritto ai coinquilini alcune e-mail su uno dei loro vicini che l’interessato ha scoperto e ritenuto offensive e lesive della propria reputazione. La vittima, un 46enne, si è quindi rivolta alla stazione dei carabinieri di Castiglione D’Adda che, verificati i fatti, hanno identificato e denunciato l’autore delle missive. L’uomo ora risponderà per diffamazione.

