Mago Candido: in quattro si costituiscono parti civili

La prossima udienza è fissata per il 10 maggio a Lodi. Sono quattro gli ex clienti del Mago Candido, al secolo Renzo Martini, che si sono costituiti parti civili nell’udienza preliminare che si è tenuta mercoledì nell’ex fiera di Milano del processo che lo vede imputato per truffa e reati finanziari dopo l’arresto, nel maggio scorso della Guardia di Finanza di Lodi. Si tratta di donne residenti in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna che con altri 81 clienti del mago erano state chiamate a deporre dalle Fiamme Gialle. Il cartomante, residente da diversi anni a Castelgerundo, tramite i suoi legali si è detto disposto a risarcire le ex clienti ma al momento è impossibilitato a farlo perchè l’intero patrimonio a lui attribuito dagli investigatori, oltre tre milioni di euro, è sotto sequestro. Il cartomante si è detto intenzionato a patteggiare.