Lunghe code per i prelievi perché mancano gli infermieri all’ospedale Maggiore di Lodi

Lodi, 30 maggio 2024 – Mattinata di disagi anche ieri, per il secondo giorno consecutivo, all’Ospedale Maggiore di Lodi.

Si sono create lunghe file al centro prelievi e i pazienti sono stati costretti a estenuanti attese. La presenza di soli tre infermieri, rispetto ai sei normalmente presenti, ha costretto numerose persone ad attese anche di oltre un’ora. Il dimezzamento del personale ha ridotto notevolmente il numero di prelievi possibili da effettuare. Alle 9.30, erano stati solo 140. La situazione problematica non è un unicum del Maggiore.

Anche al presidio ospedaliero di Codogno ieri mattina sono state segnalati ritardi.

L’Asst di Lodi ha indicato in circa 150 la carenza di infermieri in tutti i presidi del Lodigiano, un problema che è comune a tutto il territorio nazionale.

Ulteriore problematica per il Maggiore di Lodi è la rottura della scala mobile, che dal piano rialzato porta al Cup. Essa non funziona in discesa da oltre un mese, costringendo le persone a dover utilizzare in massa gli ascensori. Su questo aspetto il direttore dell’Asst, Guido Grignaffini, ha sollecitato il ripristino della scala, che dovrebbe avvenire il 3 giugno con i lavori di riparazione. Per quanto riguarda il punto prelievi alle 10.30 la situazione era migliorata, e già poco dopo il flusso delle persone era tornato regolare. Alle 12 il problema era superato. Sui disagi al centro prelievi delle prime ore di ieri, nonostante le sollecitazioni, ieri l’Asst non ha fornito commenti.