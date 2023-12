Lite alle 5 del mattino: 19enne preso a pugni finisce in ospedale

LEGNANO (Milano)

Soliti futili motivi, solita discussione che si trasforma in piccola rissa per chiudere la serata nel peggiore dei modi: questa volta teatro dello scontro non è stato il centro città, ma via Maestri del Lavoro, strada periferica della città posizionata a pochi passi da uno dei locali notturni che solitamente attirano una gran massa di giovani da tutto il territorio. Anche l’orario dello scontro è significativo, vale a dire poco prima delle 5 del mattino di domenica: in questa situazione, con i riflessi un poco annebbiati e le energie che cominciano ad esaurirsi dopo una lunga serata, due giovani si sono dunque affrontati e in breve tempo la discussione ha cambiato di livello, così che dalle parole si è passati agli insulti e dagli insulti ai fatti.

Ad avere la peggio un ragazzo di diciannove anni che alla fine dello scontro è stato soccorso per la ferita riportata al labbro dopo aver ricevuto un pugno. In via Maestri del Lavoro è dunque giunto il personale di un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha poi condotto il giovane al pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza, a poche centinaia di metri, per essere medicato. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Legnano per ricostruire quanto accaduto. P.G.