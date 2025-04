L’istituto Agrorisorse trasloca. La nuova sede nelle ex scuderie: "Voi allievi siate una ripartenza"

L’istituto tecnico superiore Agrorisorse, che offre percorsi di specializzazione post diploma in ambito alimentare presto si trasferirà dal Parco tecnologico padano di Lodi alle ex scuderie di Massalengo, di proprietà della Fondazione Premoli e luogo ideale per fare pratica (che vale il 50% delle 500 ore previste dai corsi). Its nel 2024 contava 68 iscritti e quest’anno 130. Con il 93% dei diplomati che trovano lavoro a 6 mesi dal diploma. Fondazione Premoli fu fondata da tre fratelli senza figli che, negli anni Settanta, lasciarono i propri averi a disposizione della cultura e delle nuove generazioni, tra cui la villa dell’Ottocento le cui scuderie interessate dalla novità.

"Ricordo che erano crollate e quando ero consigliere di minoranza, prima di diventare sindaco, nel 2018, sono stato qui per promuovere una raccolta firme e salvarle. Finché, 5 anni fa, la Fondazione ha ristrutturato, lasciando l’immobile a rustico e ora accogliamo Its che, con i fondi del Pnrr, a breve trasferirà qui, in via don Minzoni 11, servita dai mezzi pubblici, le proprie lezioni" dice Severino Serafini. "Ormai, purtroppo, benché la nostra vocazione sia agricola, siamo il posto delle logistiche – aggiunge –. Ma oggi, con l’insediamento di questa scuola, che porta alunni da tutta Italia, mi auguro che voi allievi siate una ripartenza".

"Grazie all’impegno del sindaco e della Fondazione Premoli, da due anni abbiamo deciso di attingere ai fondi del Pnrr e investire qui circa 600mila euro, oltre il costo dei macchinari" ha chiarito il presidente pro tempore della Fondazione Its Enrico Sansotera. Ieri in struttura c’era un open day. "Due corsi di specializzazione sono di 12 mesi e altri 6 di 24 mesi, per i diplomati. Si paga 800 euro, il resto lo mettono Pnrr o Regione e puoi scegliere tra 8 percorsi" ha spiegato Michela Locatelli responsabile dello sviluppo di Agrorisorse.

Paola Arensi