L’inaugurazione il venerdì sera

Si inaugura venerdì alle 11 in piazza mercato e la sera al Bipielle center di via Polenghi. Sabato riunione dei presidenti di sezione, ammassamento alle 15 in viale Piacenza e sfilata da corso Mazzini alle 16. Poi messa alle 17 in cattedrale, con il vescovo Maurizio Malvestiti, cori e fanfare dalle 20, con la Notte degli alpini. Il 15 all’isola Carolina di viale Dalmazia ammassamento alle 8.30, sfilata e onori agli alpini.