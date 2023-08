L’ex bidello premiato col Navarolo d’Oro

Il “Navarolo d’Oro“ è stato consegnato ieri mattina a Pietro Spelta, per tutti “Pierino“, bidello in pensione delle scuole medie e punto di riferimento per generazioni di alunni e personale scolastico: l’importante benemerenza è stata consegnata dal sindaco Matteo Delfini al diretto interessato all’interno dell’aula consiliare nel contesto dei festeggiamenti per il Ferragosto Sanrocchino che, ogni anno, si propone con un ricco calendario grazie all’organizzazione di Pro Loco e Comune. "Una vita dedicata agli altri senza riserve nel rispetto delle persone e grande esempio di generosità, competenza ed impegno": questa è stata la motivazione alla base del premio sotto forma di pergamena che è stata consegnata a Spelta, che si è prodigato anche come volontario per il patronato Cisl e per altre commissioni ed impieghi che gli venivano richiesti.

Ieri mattina, era anche la ricorrenza di San Rocco e di buon mattino alle 8.30 c’è stata la tradizionale benedizione e distribuzione del pane di San Rocco con la successiva santa messa solenne in chiesa parrocchiale alle 10.30. Alle 23 di ieri sera erano pure in programma i fuochi d’artificio. La festa proseguirà anche oggi presso il parco Da Vinci con l’orchestra di Matteo Bensi e il pranzo dell’anziano alle 12 così come il 18 e il 19 con la musica di Luca Canali e Daniela Cavanna.

M.B.