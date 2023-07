Lavori sulla linea Alta velocità Bologna-Milano: date, luoghi e modifiche ai treni

Modifiche nella circolazione dei treni lungo la linea dell’alta velocità fra Milano e Bologna previste per il mese di agosto. Il motivo? Saranno allestiti dai Rfi cantieri per rinnovare l’infrastruttura. L’annuncio è stato dato con una nota da FS. I lavori riguarderanno, in particolare, il ponte strallato sul fiume Po che collega le province di Lodi e Piacenza e nella stazione Reggio Emilia AV Mediopadana.

L’intervento

I lavori rientrano nei piani di manutenzione straordinaria delle opere civili e dei binari della linea, percorsa ogni giorno da quasi 200 treni ad alta velocità, e si aggiungono alla manutenzione ordinaria che viene svolta pressoché quotidianamente nelle fasce orarie principalmente notturne, in cui la circolazione è assente.

Obiettivo, garantire la massima affidabilità della linea e la conseguente regolarità del traffico ferroviario.

Le modifiche

Le attività programmate ad agosto richiederanno modifiche alla circolazione dei treni - consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie - da qui la scelta di svolgere i lavori secondo un programma tale da minimizzare per quanto possibile l'impatto sui viaggiatori.

Le date

Da lunedì 14 a giovedì 17 agosto Rfi sostituirà i due appoggi su una delle pile principali (lato Bologna) del ponte strallato sul fiume Po. Da lunedì 7 a venerdì 18 agosto saranno sostituiti nella stazione Av di Reggio Emilia alcuni deviatoi nell'ambito del periodico rinnovamento di componenti dell'infrastruttura ferroviaria.

Le tecnologie

I nuovi scambi saranno attrezzati con innovative componentistiche tecnologiche di ultima generazione, in grado di assicurare migliore efficienza e maggiore affidabilità. Durante i lavori i treni Alta Velocità non potranno effettuare fermata nella stazione Mediopadana.