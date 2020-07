Borghetto (Lodi), 22 luglio 2020 - Furto in abitazione, i carabinieri divulgano l’identikit dei presunti ladri per difendere gli altri cittadini. L’idea di sfruttare i social e i giornali per evitare nuove razzie in abitazione viene ai carabinieri di Borghetto Lodigiano che, al comando del luogotenente Antonio Giaconella, sono sempre presenti sul territorio nel tentativo di combattere il crimine. Questa volta si invita a prestare attenzione ad una Fiat Panda e ad una Golf di colore bianco che circolano con a bordo persone sospettate di furto in abitazione. Uno dei presunti malfattori cui i militari danno la caccia, quando notato, aveva carnagione chiara, capelli corti e radi, canottiera celeste. Ed era probabilmente originario dell’est Europa. I soggetti hanno agito e potrebbero tornare a colpire soprattutto tra le 9 e le 12.

Se riconosciuti è bene segnalarli immediatamente ai carabinieri, indicando la loro posizione.



