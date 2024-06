Laboratori artigiani per gli iscritti al grest

Martelli, pettini e manualità per i poco più di 150 ragazzi delle medie presenti al grest dell’oratorio della chiesa del Sacro Cuore di Robadello a Lodi che, ieri, hanno scoperto il mondo dell’artigianato. Grazie all’iniziativa Grestartigiani “Ora et Labora“, organizzata dall’Unione Artigiani Lodi, col parroco don Elia Croce e don Stefano Cantoni, 5 artigiani del territorio hanno svolto laboratori per più piccoli. Dalla ceramica (un tavolo di Ceramica Artistica Lodigiana snc), alle acconciature (Carlo Curioni), falegnameria (Moroni srl); restauro (con Simona Piolini); pelletteria (Livio Collautti Regnante). Lu.Pa.