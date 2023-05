La centrale di Tavazzano sarà più efficiente e rispettosa dell’ambiente

EP Produzione, ecco il bilancio di sostenibilità 2022. Diffuso il punto della situazione sulla centrale elettrica di Tavazzano e Montanaso. Nel 2022 sono stati investiti 116 milioni per l’efficientamento degli impianti gestiti da Ep, quinto produttore di energia in Italia, e che ha una capacità di 4,4 GW (gigawattora) e 14,1 TWh (terawattora) di energia generata, pari a circa il 5% della produzione nazionale. La società, a Tavazzano nel 2022, ha dato lavoro a 72 addetti. Nel periodo 2023-2027 sono previsti altri 156 milioni di investimenti, fino alla entrata in servizio di una nuova Unità. Nel 2022, EP Produzione ha generato un valore distribuito sul territorio nazionale per più di 4,5 miliardi di euro. Su un totale di 164 milioni di euro versati alla Pubblica Amministrazione (PA), il 10% sono stati erogati per le pubbliche amministrazioni locali attraverso imposte e altri contributi.

A livello nazionale, la squadra di EP Produzione è composta da 511 persone, di cui 41 assunti nel 2022. EP Produzione ha inoltre registrato 1.656.143 ore lavorate da ditte terze, il che equivale a un indotto complessivo, generato sul territorio, di 142 milioni di euro. Sul totale della spesa di fornitura della Centrale, il 67% è poi destinato a fornitori locali. "Un risultato positivo strettamente correlato ai progetti di efficientamento dei nuovi cantieri – spiega la società – che vedono coinvolte le imprese locali e che genera impatti diretti e indiretti sull’occupazione e sul benessere sociale delle comunità locali". Nello specifico, la centrale lodigiana ha una potenza attualmente installata di 1.170 MW (megawattora) e un’area di circa 70 ettari. La nuova unità a ciclo combinato avrà una potenza elettrica netta di circa 800 MW elettrici, con un rendimento superiore al 62%, il che si tradurrà in una sensibile riduzione di consumo di combustibile e di emissioni. La Centrale di Tavazzano e Montanaso diventerà più performante, efficiente, flessibile e con minori emissioni in atmosfera rispetto all’attuale. Previste la sostituzione della Unità 8 e la limitazione delle ore di funzionamento dell’Unità 6, in modo da rendere la Centrale ancora più efficiente e sostenibile. P.A.