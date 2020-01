Lodi, 4 gennaio 2020 - Tre emergenze in abitazione in una notte, vigili del fuoco fanno la spola in tutto il Lodigiano. La prima chiamata è arrivata alle 21 da un appartamento di Lodi in via Bocconi. I residenti hanno avvertito intenso odore di gas e si sono allarmati. Effettivamente i pompieri hanno riscontrato una perdita degli impianti e allertato l'azienda gestore del servizio che ha riparato la falla. Tutto si è risolto al meglio in serata. La seconda emergenza è stata un incendio canna fumaria segnalato in via Garibaldi a San Colombano alle 21.30. In questo caso, per spegnere la combustione è stata usata acqua nel condotto. Per fortuna non ci sono state conseguenze pesanti al tetto o all'immobile stesso. Infine c'è stato bisogno del 115 a Casale in via Nenni per la perdita d'acqua dalla caldaia di un'abitazione. Erano le 2.55 di questa notte. Nei tre interventi sono rimaste impegnate squadre dei vigili del fuoco in partenza dal comando provinciale di Lodi e dai distaccamenti volontari di Sant'Angelo e Casale.

