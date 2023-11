Infiltrazioni dai tetti. Piove nelle aule

La piena del Serio ha fatto preoccupare. A Sergnano il fiume è uscito e ha invaso le terre golena. A Crema sono stati transennati gli accessi alle rive. Oltre la pioggia, anche il forte vento ha causato danni, in via IV Novembre è stato chiuso un tratto di strada per togliere alcuni pali che si trovavano sopra un tetto per la sua ristrutturazione e che stavano volando in strada.

A San Bernardino un albero è caduto su un parcheggio fortunatamente senza fare danni. Altri alberi sono caduti sulle strade. In totale, nell’arco della giornata, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina

La piena ha toccato il suo massimo intorno alle 10 e, secondo le previsioni, il livello dell’acqua è andato diminuendo.

Problemi per varie scuole in città. A San Bernardino infiltrazioni dal tetto dell’elementare, pur riparato a settembre dopo la grandinata del 25 luglio: piove acqua in alcune aule. Dal Comune fanno sapere che l’impresa edile è già stata informata e si attende nelle prossime ore un suo intervento che si spera risolutivo. Ieri di prima mattinata il sindaco Fabio Bergamaschi ha effettuato un sopralluogo.

Anche nelle elementari di S. Pietro sono segnalate infiltrazioni dal tetto non riparato adeguatamente da luglio: l’acqua ha cominciato a filtrare dal soffitto nelle classi. E pure alle elementari di Castelnuovo è stato denunciato lo stesso problema.

Il forte vento ha determinato non pochi inconvenienti, con coperture di tetti saltate, tegole in strada e cartelli stradali abbattuti. Fortunatamente non si annoverano feriti per il maltempo. Resta la piena del Serio che si è ingrossato molto: il fiume sarà monitorato per vedere di quanto si abbassa, dopo che ieri notte si è alzato di oltre un metro in poche ore e che altre forti piogge sono previste da domani.

P.G.R.