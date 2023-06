Incidente in A1 tra Lodi e il bivio con la A58, otto chilometri di coda verso Milano

Lodi – Un incidente lungo la A1 ha causato questo pomeriggio lunghe code verso Milano. è successo intorno alle 15.30 all’altezza dell’area di servizio di San Zenone Est, tra Lodi e il bivio con la A58, la tangenziale Est Esterna. Lo schianto ha coinvolto un camper, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno valutato quattro persone, fra cui due ragazzi di 14 e 16 anni, oltre a polizia stradale e personale della Direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Attualmente nel tratto interessato dall'incidente il traffico è fatto transitare su una corsia e si registrano 8 chilometri di coda in aumento in direzione Milano. In alternativa, agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Casalpusterlengo, percorrere la SS9 via Emilia per poi rientrare in Teem dalla stazione di Vizzolo Predabissi o in Autostrada A1 a Melegnano.