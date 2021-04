Per un’intesa tra Stato e Regione Lombardia si interverrà lungo il tratto del Basso Lodigiano della A1 Milano-Napoli. Verrà effettuato un risanamento acustico della tratta che permetterà una migliore qualità di vita a chi vive o lavora a ridosso dell’autostrada e da anni segnala disagio per i rumori...

Per un’intesa tra Stato e Regione Lombardia si interverrà lungo il tratto del Basso Lodigiano della A1 Milano-Napoli. Verrà effettuato un risanamento acustico della tratta che permetterà una migliore qualità di vita a chi vive o lavora a ridosso dell’autostrada e da anni segnala disagio per i rumori prodotti dai veicoli in transito. La richiesta arrivava a gran voce, in particolare, dai sindaci di San Rocco e Guardamiglio, che ora si dicono soddisfatti. Il percorso interessato, secondo un programma già stabilito, va dal chilometro 34 al chilometro 55. Il piano di contenimento e abbattimento del rumore sarà realizzato attraverso la realizzazione di barriere nei tratti dell’A1 ricadenti nei comuni di San Rocco al Porto, Ospedaletto Lodigiano, Somaglia e Guardamiglio. Il ministero ha accertato il perfezionamento del procedimento d’intesa Stato – Regione Lombardia. Quindi, ora che i Comuni di Ospedaletto, Somaglia, Guardamiglio e San Rocco al Porto hanno dichiarato la conformità relativamente agli aspetti urbanistici dell’intervento, si procederà.

"C’è soddifazione e direi che era ora di farlo – dichiara il sindaco di San Rocco Matteo Delfinini (nella foto) – dato che le barriere erano già state previste ai tempi di realizzazione della terzo corsia. Il disagio per chi vive vicino esiste e speriamo che grazie a questo intervento sarà mitigato". Elia Bergamaschi, sindaco di Guardamiglio, aggiunge: "Da tanto tempo, come amministrazione, sollecitavamo autostrade per migliorare le barriere acustiche". P.A.