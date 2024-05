Illuminazione pubblica del paese. Avviati i lavori per l’efficentamento

Efficientamento dell’illuminazione pubblica di Maleo, avviati i lavori. Il miglior prezzo offerto è stato quello della Elettrocavi srl, di Santo Stefano Lodigiano, con un ribasso del 21,8%, pari 594.960,45 euro Iva esclusa. "L’attuale impianto – dice Francesco Bergamaschi, presidente del Consiglio comunale – è costituito da 583 corpi illuminanti, distribuiti su 469 sostegni (pali o cavi), alimentato da 19 diverse forniture elettriche, per un assorbimento totale di circa 73 chilowatt, pari ad un consumo annuo di circa 307 mila chilowattora. Il grosso dell’operazione comporta il passaggio alla tecnologia led per 491 punti luce (92 lo sono già). Si prevede poi l’implementazione dell’illuminazione sulla ciclopedonale lungo la provinciale 27, tra le rotonde di connessione tra la strada per Codogno e quella per Corno Giovine (16 nuovi punti luce)". Saranno aggiunti punti luce lungo il viale del Cimitero, alla frazione Casenuove, in via Corazzina, in via Marconi ed in via Bravi. "Alla fine di tutto è prevista la posa di 101 nuovi pali, con conseguenti lavori di scavo e rinterro, per uno sviluppo di ben 3.400 metri" conclude Bergamaschi. P.A.