Il padre di Bianca Balti: "Eliminate quella scritta"

Da una parte un writer sconosciuto che ha scritto, a vernice, con una bomboletta nera, su un muro della centralissima via Solferino di Lodi, "O ti amo o ti ammazzo". Dall’altro l’imprenditore lodigiano Bruno Balti, padre della top model Bianca Balti che, dopo aver visto l’imbrattamento, all’altezza del civico 60, ha chiesto al Comune di rimuoverlo, per evitare si inciti nuovo odio contro le donne. Balti si è rivolto direttamente all’amministrazione comunale di Andrea Furegato, precisando che, in passato, magari parole del genere non lo avrebbero urtato ma, ad oggi, con i continui femminicidi e le violenze che insistono sulla cronaca, non si può rimanere indifferenti verso azioni simili. L’obiettivo dell’uomo è sensibilizzare su un tema quanto mai attuale. Un argomento che andrebbe affrontato, secondo lui, giorno per giorno, partendo dalle piccole cose. C’è anche l’auspicio di individuare il responsabile e metterlo davanti alle proprie responsabilità. Balti, nella sua lettera, ha anche ribadito che il suo non è certo un attacco al Comune, dato che di scritte se ne vedono in ogni città, senza distinzioni.