Il festival del cibo d’eccellenza “Le forme del gusto“ da boom. Saltate però le mini crociere

"Siamo soddisfatti, certamente più delle scorse edizioni. Non abbiamo stime empiriche ma posso affermare con sicurezza che l’affluenza di visitatori, non solo lodigiani, era molto alta. Anche gli stand ricambiano questa contentezza, con l’indotto che ne ha beneficiato. Abbiamo confermato una forte attrazione nel settore gastronomico, che si ripercuote sull’economia e nel turismo. Anche chi lavora in questo ambito, ma viene da fuori, era stupito di questo ottimo modello che coinvolge vari soggetti diversi, di cui ringrazio l’ottimo lavoro". Sono le considerazioni di Vittorio Boselli, segretario confartigianato Lodi a conclusone dell’undicesima edizione de Le Forme del Gusto, festival delle eccellenze agroalimentari. La gara di abilità del taglio della raspadüra svoltasi domenica, uno dei momenti più attesi e giunta alla decima edizione ha visto al primo posto Stefano Grioni del caseificio Zucchelli, presentata dalla conduttrice tv Tessa Gelisio. Meno fortuna hanno avuto i piani per le crociere sull’Adda. Nel fine settimana infatti l’acqua del fiume si è molto ingrossata e "da 200 a 800 metricubi nel giro di un paio d’ore, portando giù un sacco di tronchi, anche molto grandi, cha hanno rotto gli ormeggi del battello che avrebbe dovuto trasportare le persone. L’imbarcazione si è mossa con tutti i rami finendo sotto il ponte della tangenziale" ha raccontato Carlo Pedrazzini presidente del Consorzio Navigare l’Adda, l’associazione che si occupa della crociera. "Abbiamo provato a disincagliarlo tirando con un trattore ma non si è mosso, oggi dovremmo riuscire a liberarlo, per farlo tornare operativo nel fine settimana, non sembra avere grossi danni".