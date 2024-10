Gruppi di acquisto per impianti fotovoltaici. Già trentasei adesioni

Sono state 36 le richieste di adesione giunte fino ad ora al Gruppo d’Acquisto Solare e finalizzate a realizzare impianti fotovoltaici da installare poi in comunità energetiche rinnovabili. Dodici gli impianti già ordinati. Tra le richieste pervenute ci sono state quelle di diversi comuni del Lodigiano, di molte abitazioni, quattro condomini e di undici piccole o medie imprese. Piena soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno lanciato il GAS Solare un mese fa: la rete associativa Umanità Lodigiana e il circolo Legambiente LodiVerde. Nei prossimi giorni il GAS Solare verrà lanciato anche a Piacenza e provincia.

"Delle trentasei richieste – fanno sapere i promotori – dodici si sono già tramutate in progetti di impianti solari su altrettanti tetti, preventivi e adesioni alla “Comunità Solare, impresa sociale”, la comunità energetica già costituita a partire dal progetto “Lodi Solare” finanziato da Fondazione Cariplo, e che già ha richiesto l’avvio dello servizio di consumo condiviso in diverse zone di Lodigiano e Piacentino. Saremmo lieti di lavorare anche con altre comunità energetiche non appena si costituiranno". "Informatevi ed aderite con sollecitudine – è però l’appello –. Ci sono ancora 15 giorni per le abitazioni ed i condomini per realizzare impianti fotovoltaici domestici che vogliano accedere agli sgravi fiscali del 50% in 10 anni: le fatture (a fine realizzazione degli impianti) pagate dopo il 31 dicembre 2024 rischiano vedere ridotto l’incentivo. Si dice “solo” del 36%, sempre interessante, certo, ma conviene affrettarsi". Nei territori dei comuni con meno di 5 mila abitanti, gran parte del Lodigiano, c’è invece tempo, sino al 31 marzo 2025 per la presentazione di progetti su cui accedere a contributi del 40% del costo a fine realizzazione dell’impianto. "C’è più tempo, ma la procedura è un po’ più lunga, perché il progetto deve essere prima approvato: assistiamo tutti, privati, associazioni, parrocchie ed imprese interessate, per garantire che l’impianto e i contributi vadano a buon fine, ma conviene avviare la richiesta tra ottobre e novembre per essere sicuri di stare nei tempi previsti dai decreti del governo per i finanziamenti europei (Pnrr)" concludono.