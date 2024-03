Gli clonano la carta di credito. Poi sperperano 3mila euro

Gli hanno clonato la carta di credito e in poche ore hanno speso circa 3mila prima che venisse bloccata. È successo a un abitante di Capergnanica l’11 marzo. "Ho effettuato alcuni acquisti pagando con la mia carta di credito su Paypal – racconta la vittima – e i malviventi, non so come, sono riusciti a carpire i codici. Alle due di notte dell’11 marzo sono stato svegliato dall’arrivo di alcuni messaggi sul cellulare che mi avvisavano di una serie di acquisti che io però non avevo fatto. Sono riuscito a bloccare tutto la mattina seguente, ma ormai i banditi avevano speso 3mila euro". In poche ore i ladri avevano acquistato 1.250 euro in pezzi di ricambio comprati in Germania e fatti arrivare a mio nome ma a un indirizzo di Bergamo, 75 euro sulla piattaforma Temu, 50 euro di ricarica telefonica, 750 euro per un’assicurazione online, 500 euro per acquisti all’estero e altre spese.

La vittima ha presentato denuncia e sia la banca sia Paypal hanno assicurato il rimborso, anche se al momento il conto corrente risulta vuoto e il titolare dovrà attendere ancora qualche giorno per le verifiche necessarie a cercare di capire come i ladri siano riusciti a clonare la sua carta.

P.G.R.