Gioco d’azzardo patologico. Il disturbo raccontato con uno show teatrale

Dal “Piano locale gioco d’azzardo patologico (GAP)“, attivo, nel Lodigiano, da cinque anni, sul tema del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), nasce uno spettacolo teatrale. Martedì 5 novembre sarà messo in scena al Teatro alle Vigne di Lodi e si intitola “S.L.O.T. - Sogni Luci Ombre Traiettorie“. È stato promosso dall’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, in collaborazione con l l’associazione “Il Ramo“ e il liceo artistico Callisto Piazza. Si snoda in tre racconti che esplorano le diverse dimensioni del disturbo, vera e propria condizione patologica. La rappresentazione si terrà al mattino per le scuole (ore 9.30 e ore 11.15) al Teatro e al pomeriggio per le istituzioni locali (ore 16) nella Sala Carlo Rivolta del Teatro alle Vigne e vuole stimolare una riflessione libera da giudizi o pregiudizi, permettendo a ogni spettatore di calarsi nel vissuto di chi affronta questa dipendenza. "Questa iniziativa – spiega Concettina Varango, direttore del Servizio dipendenze di Asst – vuole essere un’occasione per riflettere su un fenomeno purtroppo diffuso anche nella nostra comunità e capace di generare conseguenze profonde e durature su chi ne soffre, con impatti negativi anche sull’ambiente familiare, sociale e professionale".