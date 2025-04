Giovane aggredito nel parco di via Da Vinci

Preso a pugni e bastonate nel parco di viale Da Vinci a San Rocco al Porto. Inquietante episodio martedì, attorno alle 20, quando carabinieri e ambulanza del 118 sono accorsi dopo che era scattato l’allarme per un’aggressione denunciata da una persona al 112. I soccorritori, sul posto, hanno trovato un ragazzo di 25 anni con alcune ferite, conseguenza del pestaggio subìto da un tizio che poi è scappato. La vittima è stata medicata e poi trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale di Codogno in codice verde: aveva una mascella gonfia a causa verosimilmente di un pugno, un taglio all’orecchio e una ferita non profonda al petto probabilmente causata da un colpo vibrato con qualche oggetto che l’aggressore teneva in mano, forse un bastone. Resta da capire il reale motivo della lite scaturita in violenza: saranno i carabinieri a cercare di dare un volto al responsabile che forse conosceva la vittima. M.B.