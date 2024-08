Furgoncino refrigerato si incendia davanti alla concessionaria: allarme a Cornegliano

Cornegliano Laudense (Lodi), 20 agosto 2024 – Camioncino refrigerato prende fuoco durante la marcia. L’incendio è divampato sulla strada provinciale 235, che collega Lodi a Pavia, davanti alla concessionaria Ninì car di Cornegliano Laudense. Erano quasi le 5 di oggi e il conducente, dopo aver accostato, ha dato l’allarme.

Sul posto si sono quindi precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa e una autobotte e il rogo è stato presto estinto, prima che lambisse ciò che stava attorno. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Nella nottata i vigili del fuoco sono intervenuti anche per tre incidenti. Alle 21.30 la chiamata è arrivata dall’Autostrada del Sole, in direzione Bologna. Una vettura è uscita dalla carreggiata all’altezza di Pieve Fissiraga ed è finita in un campo adiacente e insieme al 115, è presto arrivato anche il 118. L’origine dell’incidente e le cause sono sconosciute e al vaglio della polizia stradale. Si trattava, comunque, di una sola autovettura coinvolta. Il ferito, un 27enne, unico passeggero a bordo del veicolo, accusava traumi lievi.

Inoltre, sulla strada provinciale 17 di Salerano sul Lambro, a mezzanotte e mezza, c’è stato un secondo incidente stradale. Era sempre un’auto fuori strada, questa volta condotta da un ragazzo di 22 anni, poi soccorso dall’automedica e dalla Croce bianca di Melegnano. Le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione e il giovane è stato accompagnato, per le cure, all’ospedale Maggiore di Lodi. L’ultimo schianto ha coinvolto una sola vettura ed è avvenuto, sempre in autostrada, all’una e venti. Questa volta, però, in direzione Milano. Sono intervenuti i vigili del fuoco.