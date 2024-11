Formazione professionale. L’orientamento si impara. I docenti tornano a scuola

Professori a scuola per aiutare i ragazzi a orientarsi: TiLab parla agli studenti per far scoprire i segreti dell’orientamento. Il progetto è un’azione di rete, che coinvolge diversi enti della provincia di Lodi, per promuovere e sostenere la formazione professionale nel territorio. Al via tre incontri on line, con iscrizione gratuita, per capire come sta cambiando il mondo della formazione professionale e come aiutare gli allievi a comprenderlo. "Tre incontri per raccontare agli insegnanti delle scuole medie tutte le possibilità del mondo della formazione professionale nel Lodigiano e aiutarli ad orientare meglio i loro alunni, che si avvicinano alla scelta della scuola superiore – chiarisce Fondazione comunitaria della provincia di Lodi –. Il corso è dedicato ai professori delle medie, per aiutarli nel fare orientamento tra i loro allievi ed è alla seconda edizione. Nella prima ha ottenuto ottimi risultati con soddisfazione da parte dei professori che hanno aderito all’iniziativa".

TiLab (Talent Innovation Lab) coinvolge sei centri del territorio: il Cfp Calam come capofila, Cfp Asfol, Cfp Fondazione Clerici, Cfp San Giuseppe-Canossa, IeFp Codogno e IeFp Volta. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, punta a rinnovare l’offerta formativa dei centri di formazione, realizzando nuovi laboratori all’avanguardia, avviando corsi che rispondano alle richieste del mondo del lavoro, favorendo la creazione di una rete operativa che coinvolga anche l’Ufficio di Piano-Acsi e il Cpia Lodi, l’Ufficio scolastico territoriale e le associazioni di categoria. Il progetto triennale è stato finanziato da Fondazione Cariplo con un contributo quasi due milioni di euro e da Regione Lombardia con un contribuito di 875mila euro, nell’ambito dei Fondi emblematici maggiori per la Provincia di Lodi.

Gli interventi previsti sono rivolti a diverse fasce della popolazione: dagli allievi delle scuole medie e superiori che hanno bisogno di aiuto nell’orientamento, fino ai Neet, i giovani adulti che non studiano né lavorano. Previste anche azioni per gli adulti fragili, che hanno bisogno di riqualificazione, e quelli già impiegati, che hanno necessità di essere aggiornati.