Castiglione (Lodi), 17 maggio 2020 - In piccolo ma, nonostante le limitazioni dovute al covid, i castiglionesi hanno avuto la propria festa del ringraziamento. La ricorrenza, nota come Festa di San Bernardino. Generalmente, per la sentita festa del ringraziamento, Castiglione si vestiva a festa. Strade e piazze si riempivano di gente, tra specialità gastronomiche, bancarelle, esibizioni con i trattori.

L'emergenza sanitaria, però, ha bloccato le manifestazioni e di conseguenza l'appuntamento è saltato. Per salvare almeno il significato della giornata, quindi il parroco monsignor Gabriele Bernardelli ha trasmesso la messa in streaming dalla chiesa dedicata. Invece il gruppo che storicamente organizza la festa, “Quei de san Bernardin”, ha proposto un giro simbolico per le vie del paese con 5 trattori ed ha invitato i cittadini ad esporre alle finestre ed ai balconi le magliette in ricordo dei vari anni.

Una piccola delegazione degli organizzatori ha inoltre portato doni della terra all'altare e fiori al cimitero per ricordare tutti i defunti. Sulla pagina Facebook contest fotografico con selfie indossando la maglietta degli ultimi anni. Con nostalgia ma voglia di andare avanti.